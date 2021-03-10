Новая почта повышает стоимость доставки: дата и новые тарифы

Украинская компания Новая почта с 20 марта обновляет тарифы на доставку и упаковку отправлений.

В частности, компания повышает стоимость на базовые услуги доставки на 5 грн, а тариф на упаковки увеличивается на 1-6 грн.

Также отменяется дополнительная оплата за ручную обработку при отправке посылок размером от 70 см по одной из сторон отправления при условии упаковки согласно правилам Новой почты. Теперь такие посылки будут доставляться по базовому тарифу, главное — чтобы они были упакованы в коробку, гофрокартон или на плоскую основу.

Компания пошла на такой шаг из ухудшения экономической ситуации, связанное с пандемией коронавируса. В частности, выросли цены на топливо и коммунальные услуги.

Новую почту основали в 2001 году как оператора быстрой доставки документов, посылок и грузов на территории Украины. Компания имеет более 8 тыс. отделений по всей Украине.

Нова пошта підвищує вартість доставки by Юля Захарченко on Scribd

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Цифровые документы

Посылки и денежные переводы на Новой почте можно получать с цифровым паспортом или водительским удостоверением в приложении Дія 2.0.

Чтобы получить посылку стоимостью до 5 тыс. грн, нужно показать оператору цифровые документы. Если же стоимость упаковки более 5 тыс. грн, необходимо поделиться цифровой копией документа в приложении. Подробнее о новостях оператора Новая почта читайте на Фактах ICTV.

Источник: Новая почта

Фото: Новая почта