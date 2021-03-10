Нова пошта підвищує вартість доставки: дата та нові тарифи

Українська компанія Нова пошта з 20 березня оновлює тарифи на доставку та упаковування відправлень.

Зокрема, компанія підвищує вартість на базові послуги доставки на 5 грн, а тариф на упаковування збільшується на 1-6 грн.

Також скасовується додаткова оплата за ручну обробку при відправленні посилок розміром від 70 см за одним з боків відправлення за умови упакування згідно з правилами Нової пошти. Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне – щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу.

Компанія пішла на такий крок через погіршення економічної ситуації, пов’язане з пандемією коронавірусу. Зокрема, зросли ціни на пальне та комунальні послуги.

Нову пошту заснували у 2001 році як оператора швидкого доставляння документів, посилок та вантажів на території України. Компанія має понад 8 тис. відділень по всій Україні.

Нова пошта підвищує вартість доставки by Юля Захарченко on Scribd

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Цифрові документи

Посилки та грошові перекази на Новій пошті можна отримувати за цифровим паспортом чи водійським посвідченням у додатку Дії 2.0.

Щоб отримати посилку вартістю до 5 тис. грн потрібно показати оператору цифрові документи. Якщо ж вартість пакунку понад 5 тис. грн, необхідно поділитися цифровою копією документа у додатку. Детальніше про новини оператора Нова пошта читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Нова пошта

Фото: Нова пошта