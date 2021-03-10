Нова пошта підвищує вартість доставки: дата та нові тарифи

Українська компанія Нова пошта з 20 березня оновлює тарифи на доставку та упаковування відправлень.
Зокрема, компанія підвищує вартість на базові послуги доставки на 5 грн, а тариф на упаковування збільшується на 1-6 грн.
Також скасовується додаткова оплата за ручну обробку при відправленні посилок розміром від 70 см за одним з боків відправлення за умови упакування згідно з правилами Нової пошти. Тепер такі посилки будуть доставлятися за базовим тарифом, головне – щоб вони були упаковані в коробку, гофрокартон або на пласку основу.
Компанія пішла на такий крок через погіршення економічної ситуації, пов’язане з пандемією коронавірусу. Зокрема, зросли ціни на пальне та комунальні послуги.
Нову пошту заснували у 2001 році як оператора швидкого доставляння документів, посилок та вантажів на території України. Компанія має понад 8 тис. відділень по всій Україні.
Нова пошта підвищує вартість доставки by Юля Захарченко on Scribd
Цифрові документи
Посилки та грошові перекази на Новій пошті можна отримувати за цифровим паспортом чи водійським посвідченням у додатку Дії 2.0.
Щоб отримати посилку вартістю до 5 тис. грн потрібно показати оператору цифрові документи. Якщо ж вартість пакунку понад 5 тис. грн, необхідно поділитися цифровою копією документа у додатку. Детальніше про новини оператора Нова пошта читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Нова пошта
Фото: Нова пошта