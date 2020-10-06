Посылки и денежные переводы на Новой почте теперь можно получать по цифровому паспорту или водительскому удостоверению в Дія 2.0.

Для получения доставки стоимостью до 5 тыс. грн нужно продемонстрировать оператору цифровые документы.

Если посылка или денежный перевод стоит более 5 тыс. грн, необходимо поделиться цифровой копией документа в Дії.

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Для того, чтобы поделиться копией документа в Дії, необходимо:

открыть цифровой документ;

разрешить оператору с помощью сканера считать штрихкод;

подтвердите передачу документа.

Обновленная Дія

Минцифры обновили мобильное приложение Дія 2.0.

В нем появился ряд функций.

В приложении доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.