Посылки и денежные переводы на Новой почте теперь можно получать по цифровому паспорту или водительскому удостоверению в Дія 2.0.
Для получения доставки стоимостью до 5 тыс. грн нужно продемонстрировать оператору цифровые документы.
Если посылка или денежный перевод стоит более 5 тыс. грн, необходимо поделиться цифровой копией документа в Дії.
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Для того, чтобы поделиться копией документа в Дії, необходимо:
- открыть цифровой документ;
- разрешить оператору с помощью сканера считать штрихкод;
- подтвердите передачу документа.
Обновленная Дія
Минцифры обновили мобильное приложение Дія 2.0.
В нем появился ряд функций.
В приложении доступны свидетельство о рождении ребенка, справка внутренне перемещенного лица, индивидуальный налоговый номер.