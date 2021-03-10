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Факти / Україна
Софія Зінов'єва |

Постраждалим у ДТП українцям без страховки нарешті надали медичну допомогу

Польські лікарні нарешті почали лікувати двох українців без медичної страховки, які постраждали в ДТП в Польщі. Допомогу почали надавати тільки після особистого втручання генконсула.

ДТП у Польщі

Генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк в ефірі одного з українських телеканалів розповів, що поранені чоловік та жінка потребують, зокрема, хірургічного втручання.

– Але після вчорашньої моєї розмови з представниками лікарні допомогу надали. Я їм сказав, що якщо цього не буде, їхня лікарня стане відомою на всю Європу, – розповів генконсул.

ДТП у Польщі 

6 березня у Польщі сталася жахлива аварія за участі автобуса з українцями.

У ДТП загинули 5 осіб, до лікарень доправили 41 людину, наразі на лікуванні перебувають 22 українці, з яких двоє у важкому стані.

9 березня польські лікарні відмовилися надавати допомогу двом громадянам України через те, що в них не було страховки.

Фото: Станція швидкої допомоги у Перемишлі

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