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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Стадион Шухевича в Тернополе: МИД ответил на возмущение посла Израиля

9 марта посол Израиля в Украине Джоэл Лион требовал отменить решение Тернопольского горсовета о присвоении местному стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В МИД Украины ответили на это требование.

Стадіон Шухевича в Тернополі

По словам спикера МИД Олега Николенко, дискуссии в этой сфере должна проходить на уровне историков, а дипломаты должны заниматься укреплением дружбы между народами.

— Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. А дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот, — написал дипломат в Twitter.

Твіт Ніколенка

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Тернопольский горсовет на сессии 5 марта переименовал городской стадион и присвоил ему имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Это решение осудило Посольство Израиля в Украине и требовало его отменить.

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