9 марта посол Израиля в Украине Джоэл Лион требовал отменить решение Тернопольского горсовета о присвоении местному стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В МИД Украины ответили на это требование.

По словам спикера МИД Олега Николенко, дискуссии в этой сфере должна проходить на уровне историков, а дипломаты должны заниматься укреплением дружбы между народами.

— Сохранение национальной памяти украинского народа остается одним из приоритетов государственной политики Украины. Дискуссии в этой сфере должны проходить на уровне историков. А дипломатам следует работать над укреплением отношений дружбы и взаимного уважения между народами, а не наоборот, — написал дипломат в Twitter.

Тернопольский горсовет на сессии 5 марта переименовал городской стадион и присвоил ему имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Это решение осудило Посольство Израиля в Украине и требовало его отменить.