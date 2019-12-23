Будем опровергать мифы о Бандере и Шухевиче – Дробович

Украинский институт национальной памяти сосредоточится на том, чтобы опровергнуть советские мифы о Степане Бандере и Романе Шухевиче.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что во времена Советского Союза историю деятельности главы Организации украинских националистов Степана Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича откровенно фальсифицировали.

По его словам, ранее институт уделял не так много внимания освободительному движению.

– Эта история претерпела огромные идеологические воздействия при Советском Союзе, начиная от затирания, заканчивая откровенной фальсификацией и демонизацией людей, которые боролись за независимость Украины. Мы будем опровергать эти мифы, – сказал Дробович.

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Он добавил, что сейчас в обществе существуют полярные оценки фигур Бандеры и Шухевича.

Институт нацпамяти будет проводить диалог с гражданами, чтобы объяснить, почему эти люди являются ценными для многих украинцев.

К слову, апелляционный суд Киева подтвердил законность решения о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича.