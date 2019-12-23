PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Будем опровергать мифы о Бандере и Шухевиче – Дробович

Украинский институт национальной памяти сосредоточится на том, чтобы опровергнуть советские мифы о Степане Бандере и Романе Шухевиче.

Будем опровергать мифы о Бандере и Шухевиче – Дробович

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что во времена Советского Союза историю деятельности главы Организации украинских националистов Степана Бандеры и главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича откровенно фальсифицировали.

По его словам, ранее институт уделял не так много внимания освободительному движению.

– Эта история претерпела огромные идеологические воздействия при Советском Союзе, начиная от затирания, заканчивая откровенной фальсификацией и демонизацией людей, которые боролись за независимость Украины. Мы будем опровергать эти мифы, – сказал Дробович.

Читайте: Арт-критик и религиовед: что известно о новом главе УИНП Дробовиче

Он добавил, что сейчас в обществе существуют полярные оценки фигур Бандеры и Шухевича.

Институт нацпамяти будет проводить диалог с гражданами, чтобы объяснить, почему эти люди являются ценными для многих украинцев.

К слову, апелляционный суд Киева подтвердил законность решения о переименовании проспектов Московского и Генерала Ватутина на Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Источник: УНИАН

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Демонтаж советского герба со щита Родины-матери может опрокинуть статую
Демонтаж советского герба со щита Родины-матери может опрокинуть статую
Суд
В Киеве останутся проспекты Бандеры и Шухевича – решение суда
Арт-критик и религиовед: что известно о новом главе УИНП Дробовиче
Арт-критик и религиовед: что известно о новом главе УИНП Дробовиче
Дробович возглавил Институт национальной памяти
Дробович возглавил Институт национальной памяти
В Польше термин “украинские националисты” признали незаконным
В Польше термин “украинские националисты” признали незаконным
Тайна Степана Бандеры: кем был и почему его так боялись враги
Тайна Степана Бандеры: кем был и почему его так боялись враги
В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры
Степан Бандера вдохновил целое поколение бороться за Украину: 110 годовщина
Степан Бандера вдохновил целое поколение бороться за Украину: 110 годовщина
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка