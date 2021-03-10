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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Стадіон Шухевича в Тернополі: МЗС відповіло на обурення посла Ізраїлю

9 березня посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон вимагав відмінити рішення Тернопільської міськради щодо присвоєння місцевому стадіону імені  головнокомандувача УПА Романа Шухевича. В МЗС України відповіл на цю вимогу.

Стадіон Шухевича в Тернополі

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків, а дипломати мають займатися зміцненням дружби між народами.

– Збереження національної пам’яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки, – написав дипломат у Twitter.

Твіт Ніколенка

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Тернопільська міськрада на сесії 5 березня перейменувала міський стадіон і присвоїла йому ім’я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Це рішення засудило Посольство Ізраїлю в Україні і вимагало його відмінити.

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