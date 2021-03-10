9 березня посол Ізраїлю в Україні Джоел Ліон вимагав відмінити рішення Тернопільської міськради щодо присвоєння місцевому стадіону імені головнокомандувача УПА Романа Шухевича. В МЗС України відповіл на цю вимогу.

За словами речника МЗС Олега Ніколенка, дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків, а дипломати мають займатися зміцненням дружби між народами.

– Збереження національної пам’яті українського народу залишається одним з пріоритетів державної політики України. Дискусії у цій сфері мають проходити на рівні істориків. Натомість дипломатам слід працювати над зміцненням відносин дружби і взаємної поваги між народами, а не навпаки, – написав дипломат у Twitter.

Тернопільська міськрада на сесії 5 березня перейменувала міський стадіон і присвоїла йому ім’я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Це рішення засудило Посольство Ізраїлю в Україні і вимагало його відмінити.