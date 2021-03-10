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Факты / Украина
Валентина Летяк |

В порт Одессы зашли четыре корабля НАТО — причина

В акваторию морского порта в Одессе 10 марта зашли четыре корабля Второй постоянной противоминной группы НАТО SNMCMG2 — из Турции, Испании и Румынии. Планируются тренировки в Черном море совместно с ВМС ВС Украины.

Кораблі НАТО в Одесі

В частности, в состав корабельной группы входят флагман — корабль обеспечения S. MEHMET PASA ВМС Турции, а также противоминные корабли AYVALIK (ВМС Турция), TAJO (ВМС Испании) и LUPU DINESCU (МС Румынии).

По данным Минобороны, корабли НАТО прибыли в Одессу для тренировок в акватории Черного моря совместно с ВМС ВСУ.

В то же время посещение иностранных военных кораблей заинтересованными гражданами не предусмотрено.

 

  • Кораблі НАТО в Одесі
  • Кораблі НАТО в Одесі
  • Кораблі НАТО в Одесі
  • Кораблі НАТО в Одесі
  • Кораблі НАТО в Одесі
  • Кораблі НАТО в Одесі
В порт Одессы зашли четыре корабля НАТО — причина / 3 фотографии
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Вторая постоянная противоминная группа НАТО — одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, состоящая из командного судна и не более 7-8 минных тральщиков.

Она занимается поиском, обнаружением и уничтожением морских мин, а также сопровождением судов через минные заграждения.

Противоминная группа подчинена Объединенному командованию ОВС НАТО (Неаполь).

Источник: Минобороны

Фото: Минобороны

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