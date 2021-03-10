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Факти / Україна
Валентина Летяк |

В порт Одеси зайшли чотири кораблі НАТО – причина

В акваторію морського порту в Одесі 10 березня зайшли чотири кораблі Другої постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2 – з Туреччини, Іспанії та Румунії. Плануються тренування в Чорному морі спільно з ВМС ЗС України.

Кораблі НАТО в Одесі

Зокрема, до складу корабельної групи входять флагман – корабель забезпечення S. MEHMET PASA ВМС Туреччини, а також протимінні кораблі AYVALIK (ВМС Туреччина), TAJO (ВМС Іспанії) та LUPU DINESCU (МС Румунії).

За даними Міноборони, кораблі НАТО прибули в Одесу для тренувань в акваторії Чорного моря спільно з ВМС ЗСУ.

Водночас відвідування закордонних військових кораблів зацікавленими громадянами не передбачено.

  • Кораблі НАТО в Одесі
  • Кораблі НАТО в Одесі
  • Кораблі НАТО в Одесі
  • Кораблі НАТО в Одесі
  • Кораблі НАТО в Одесі
  • Кораблі НАТО в Одесі
В порт Одеси зайшли чотири кораблі НАТО – причина / 3 фотографии
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Друга постійна протимінна група НАТО – одна з морських груп швидкого реагування НАТО, яка складається з командного судна і не більше 7-8 мінних тральщиків.

Вона займається пошуком, виявленням та знищенням морських мін, а також супроводом суден через мінні загородження.

Протимінна група підпорядкована Об’єднаному командуванню ОЗС НАТО (Неаполь).

Джерело: Міноборони

Фото: Міноборони

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