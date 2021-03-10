В акваторію морського порту в Одесі 10 березня зайшли чотири кораблі Другої постійної протимінної групи НАТО SNMCMG2 – з Туреччини, Іспанії та Румунії. Плануються тренування в Чорному морі спільно з ВМС ЗС України.
Зокрема, до складу корабельної групи входять флагман – корабель забезпечення S. MEHMET PASA ВМС Туреччини, а також протимінні кораблі AYVALIK (ВМС Туреччина), TAJO (ВМС Іспанії) та LUPU DINESCU (МС Румунії).
За даними Міноборони, кораблі НАТО прибули в Одесу для тренувань в акваторії Чорного моря спільно з ВМС ЗСУ.
Водночас відвідування закордонних військових кораблів зацікавленими громадянами не передбачено.
Друга постійна протимінна група НАТО – одна з морських груп швидкого реагування НАТО, яка складається з командного судна і не більше 7-8 мінних тральщиків.
Вона займається пошуком, виявленням та знищенням морських мін, а також супроводом суден через мінні загородження.
Протимінна група підпорядкована Об’єднаному командуванню ОЗС НАТО (Неаполь).