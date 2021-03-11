Дія City может увеличить доходы IT-отрасли в Украине на $10 млрд — Минцифры

У Министерства цифровой трансформации есть четыре ключевых цели для развития, в частности повысить долю IT-индустрии в ВВП страны с 3,7-4,2% до 10%.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров на Всеукраинском форуме Украина 30. Культура. Медиа. Туризм.

С этой целью разработан проект Дія City, одной из главных целей которого является стимулирование развития цифровой экономики на следующие 15 лет.

— Сейчас ИТ-сектор органично растет на 20-30% ежегодно. Мы, как команда, которая строит цифровое государство, понимаем, что нужно не мешать, а помогать развиваться индустрии. Поэтому мы разработали проект Дія City, который создает лучшие налоговые и правовые условия. Проект разрабатывается в тесном сотрудничестве с индустрией, — отметил Михаил Федоров.

Преимущества ДіяCity:

доходы IT-отрасли в Украине за 3-5 лет могут увеличиться — с $6 млрд до $16,5 млрд ;

до ; количество рабочих мест возрастет — от 200 тыс. сейчас до 450 тыс. уже в 2025 году.

Дія City обеспечит взаимовыгодные отношения компаний и их сотрудников благодаря введению GiG-контрактов.

Для компаний-резидентов Дія City будет действовать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 5%, плюс 1,5% — военный сбор. А налог на прибыль будет заменено налогом на выведен капитал в размере 9%.

Цифровое образование

В Украине появится Единый государственный веб-портал цифрового образования Дія. Цифровое образование. Решение о его создании принял Кабмин на заседании.

Благодаря порталу цифровую грамотность планируют сделать доступной для людей всех категорий и социальных групп. Кроме того, в правительстве уверены, что он обеспечит доступ онлайн к бесплатному образованию.