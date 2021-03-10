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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Украине создадут единый портал цифрового образования

В Украине появится Единый государственный веб-портал цифрового образования Дія. Цифровое образование. Решение о его создании принял Кабмин на заседании.

В Украине создадут единый портал цифрового образования

Благодаря порталу цифровую грамотность планируют сделать доступной для людей всех категорий и социальных групп. Кроме того, в правительстве уверены, что он обеспечит доступ онлайн к бесплатному образованию.

Также новый портал будет гарантировать:

  • получение электронных документов, подтверждающих прохождение обучения;
  • формирование индивидуального перечня образовательных материалов;
  • отображение новостей и результатов исследований в области образования;
  • распространение идей цифровизации и новейших цифровых технологий.

Министерство цифровой трансформации должно в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого постановления создать и ввести в эксплуатацию государственный веб-портал Дія. Цифровое образование.

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В то же время Минобразования должно в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого постановления разработать нормативно-правовые акты, регулирующие порядок наполнения портала образовательными материалами в части платформы для дистанционного обучения Всеукраинская школа онлайн.

Кроме того, весной в Дії запустят еще две функции в строительные сфере. В частности, Минцифры автоматизирует строительные онлайн-услуги класса СС2 и СС3.

Это должно помочь минимизировать коррупцию в этой сфере. Всего на сегодня на портале Дія доступны восемь электронных строительных услуг.

Источник: Министерство цифровой трансформации

Фото: Pixabay

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