В Украине создадут единый портал цифрового образования

В Украине появится Единый государственный веб-портал цифрового образования Дія. Цифровое образование. Решение о его создании принял Кабмин на заседании.

Благодаря порталу цифровую грамотность планируют сделать доступной для людей всех категорий и социальных групп. Кроме того, в правительстве уверены, что он обеспечит доступ онлайн к бесплатному образованию.

Также новый портал будет гарантировать:

получение электронных документов, подтверждающих прохождение обучения;

формирование индивидуального перечня образовательных материалов;

отображение новостей и результатов исследований в области образования;

распространение идей цифровизации и новейших цифровых технологий.

Министерство цифровой трансформации должно в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого постановления создать и ввести в эксплуатацию государственный веб-портал Дія. Цифровое образование.

В то же время Минобразования должно в течение шести месяцев со дня вступления в силу этого постановления разработать нормативно-правовые акты, регулирующие порядок наполнения портала образовательными материалами в части платформы для дистанционного обучения Всеукраинская школа онлайн.

Кроме того, весной в Дії запустят еще две функции в строительные сфере. В частности, Минцифры автоматизирует строительные онлайн-услуги класса СС2 и СС3.

Это должно помочь минимизировать коррупцию в этой сфере. Всего на сегодня на портале Дія доступны восемь электронных строительных услуг.