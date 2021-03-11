Дія City може збільшити доходи IT-галузі в Україні на $10 млрд – Мінцифри

Міністерство цифрової трансформації має чотири ключові цілі для розвитку, зокрема підвищити частку IT-індустрії у ВВП країни з 3,7-4,2% до 10%.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на Всеукраїнському форумі Україна 30. Культура. Медіа. Туризм.

З цією метою розробили проект Дія City, однією з головних цілей якого є стимулювання розвитку цифрової економіки на наступні 15 років.

– Зараз ІТ-сектор органічно зростає на 20-30% щороку. Ми, як команда, яка будує цифрову державу, розуміємо, що потрібно не заважати, а допомагати розвиватися індустрії. Тому ми розробили проект Дія City, який створює найкращі податкові та правові умови. Проект розробляється в тісній співпраці з індустрією, – зазначив Михайло Федоров.

Переваги Дія City:

доходи IT-галузі в Україні за 3-5 років можуть збільшитись – з $6 млрд до $16,5 млрд ;

; кількість робочих місць зросте – від 200 тис. зараз до 450 тис. вже у 2025 році.

Дія City забезпечить взаємовигідні відносини компаній та їхніх працівників через запровадження GiG-контрактів.

Для компаній-резидентів Дія City діятиме податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) у розмірі 5%, плюс 1,5% — військовий збір. А податок на прибуток буде замінено податком на виведений капітал у розмірі 9%.

Цифрова освіта

В Україні з’явиться Єдиний державний веб-портал цифрової освіти Дія. Цифрова освіта. Рішення про його створення ухвалив Кабмін під час засідання.

Завдяки порталу цифрову грамотність планують зробити доступною для людей усіх категорій та соціальних груп. Крім того, в уряді переконані, що він забезпечить доступ онлайн до безкоштовної освіти.