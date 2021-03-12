Налог для YouTube-блогеров: Google обновил правила пользования сервисом

Американская компания Google с июня 2021 года начнет облагать доход, который получают авторы от просмотра контента в США.

В частности речь идет о прибыли от просмотров рекламы, подписок YouTube Premium, суперчата, супернаклеек и спонсорства.

До 31 мая 2021 года блогеры должны предоставить налоговую информацию сервису Google AdSense. Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30%. Ставка зависит от того, есть ли между странами соглашение об избежании двойного налогообложения.

Если пользователь не передаст AdSense налоговую информацию до конца мая, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. То есть, налог будет сниматься со всей суммы, а не только с дохода, который получил блогер за просмотр контента в США.

Законопроект о налоге на Google

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4184, который должен установить равные правила налогообложения международных интернет-гигантов с украинскими компаниями. Его также называют закон о так называемом налоге на Google.

Согласно документу, иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги в Украине, должны стать плательщиками НДС и платить 20% налога. Однако компания должна это делать только в случае, если ее годовой объем операций по предоставлению услуг превышает 1 млн грн. Платить налог нужно в иностранной валюте.

Также в документе прописана ответственность за нарушение этих требований. Если компания будет предоставлять электронные услуги, но откажется платить налог, то ей грозит штраф в размере 100% стоимости предоставленных услуг.

В частности, будут облагать рекламу в интернете, мобильные приложения и доступ к другим электронным ресурсам. В законопроекте предлагалось обложить налогом такие компании, как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix и многие другие.

Источник: Google