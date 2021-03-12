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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Юлія Захарченко |

Налог для YouTube-блогеров: Google обновил правила пользования сервисом

Американская компания Google с июня 2021 года начнет облагать доход, который получают авторы от просмотра контента в США.

Налог для YouTube-блогеров: Google обновил правила пользования сервисом

В частности речь идет о прибыли от просмотров рекламы, подписок YouTube Premium, суперчата, супернаклеек и спонсорства.

До 31 мая 2021 года блогеры должны предоставить налоговую информацию сервису Google AdSense. Размер налоговой ставки варьируется от 0 до 30%. Ставка зависит от того, есть ли между странами соглашение об избежании двойного налогообложения.

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Если пользователь не передаст AdSense налоговую информацию до конца мая, все его доходы от YouTube будут автоматически облагаться налогом по ставке до 24%. То есть, налог будет сниматься со всей суммы, а не только с дохода, который получил блогер за просмотр контента в США.

Законопроект о налоге на Google

Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4184, который должен установить равные правила налогообложения международных интернет-гигантов с украинскими компаниями. Его также называют закон о так называемом налоге на Google.

Согласно документу, иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги в Украине, должны стать плательщиками НДС и платить 20% налога. Однако компания должна это делать только в случае, если ее годовой объем операций по предоставлению услуг превышает 1 млн грн. Платить налог нужно в иностранной валюте.

Также в документе прописана ответственность за нарушение этих требований. Если компания будет предоставлять электронные услуги, но откажется платить налог, то ей грозит штраф в размере 100% стоимости предоставленных услуг.

В частности, будут облагать рекламу в интернете, мобильные приложения и доступ к другим электронным ресурсам. В законопроекте предлагалось обложить налогом такие компании, как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix и многие другие.

Источник: Google

Фото: Pexels

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