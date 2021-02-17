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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Вікторія Гірко |

Рада поддержала законопроект о “налоге на Google”

Нардепы поддержали в первом чтении законопроект №4184, который предусматривает установление равных правил налогообложения международных интернет-гигантов с украинскими компаниями. Его еще называют закон о так называемом налоге на Google.

Рада поддержала законопроект о “налоге на Google”

Документ предлагает обязать иностранные компании, которые предоставляют электронные услуги в Украине, зарегистрироваться плательщиками НДС и платить 20% налога.

Но компания должна будет это сделать, если ее годовой объем операций по предоставлению услуг превышает 1 млн грн. Платить налог нужно будет в иностранной валюте.

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Также в документе прописана ответственность за нарушение этой нормы. Поэтому если компания будет предоставлять электронные услуги, но откажется регистрироваться как плательщик налогов, то ей грозит штраф в размере 100% стоимости предоставленных услуг.

Платить налог должны иностранцы, которые через посредников или сами предоставляют электронные услуги в Украине физлицам. Согласно документу, если услугу получает украинское юрлицо, предприниматель или филиал иностранной кампании, то они признаются налоговыми посредниками.

Что планируют облагать:

  • поставку изображений, текстов, фото, электронных книг и журналов;
  • поставку аудио- видеоигр, азартные игры и услуги по участию в них;
  • предоставление доступа к информационным, коммерческих, образовательным и развлекательным электронным ресурсам;
  • доступ к облачным технологиям;
  • поставку (на основе лицензии) программного обеспечения и обновлений к нему;
  • предоставление услуг по рекламе в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

Идея налогов для иностранных компаний появилась еще в прошлом году. Тогда депутат от фракции Слуга народа Даниил Гетманцев подал законопроект, предусматривающий введение налога на добавленную стоимость для онлайн-сервисов и соцсетей.

В законопроекте предлагалось обложить налогом такие компании, как Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix, сервис бронирования жилья вроде Booking.com и многие другие.

Источник: Верховная Рада

Фото: Pixabay

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