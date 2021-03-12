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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Юлія Захарченко |

Податок для YouTube-блогерів: Google оновив правила користування сервісом

Американська компанія Google з червня 2021 року почне оподатковувати дохід, які отримують автори від перегляду контенту в США.

Податок для YouTube-блогерів: Google оновив правила користування сервісом

Зокрема йдеться про прибуток від переглядів реклами, підписок YouTube Premium, суперчату, супернаклейок та спонсорства.

До 31 травня 2021 року блогери повинні надати податкову інформацію сервісу Google AdSense. Розмір податкової ставки варіюється від 0 до 30%. Ставка залежить від того, чи є між країнами угода про уникнення подвійного оподаткування.

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Якщо користувач не передасть AdSense податкову інформацію до кінця травня, всі його доходи від YouTube будуть автоматично обкладатися податком за ставкою до 24%. Тобто, податок буде отримуватись з усієї суми, а не тільки з доходу, який отримав блогер за перегляд контенту в США.

Законопроект про податок на Google

Верховна рада України підтримала законопроект №4184, який має встановити рівні правила оподаткування міжнародних інтернет-гігантів з українськими компаніями. Його також називають закон про так званий податок на Google.

Згідно з документом, іноземні компанії, які надають електронні послуги в Україні, повинні стати платниками ПДВ та сплачувати 20% податку. Проте компанія це робити лише у випадку, якщо її річний обсяг операцій з надання послуг перевищує 1 млн грн. Платити податок потрібно в іноземній валюті.

Також у документі прописана відповідальність за порушення цих вимог. Якщо компанія надаватиме електронні послуги, але відмовиться платити податок, то їй загрожує штраф в розмірі 100% вартості наданих послуг.

Зокрема, будуть оподатковувати рекламу в інтернеті, мобільні додатки та доступ до інших електронних ресурсів. У законопроекті пропонувалося обкласти податком такі компанії, як Google, YouTube, Facebook, Apple, Microsoft, Adobe, Netflix та багато інших.

Джерело: Google

Фото: Pexels

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