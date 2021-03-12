СБУ начала расследовать обстоятельства подготовки, подписания и ратификации так называемых Харьковских соглашений, то есть соглашения между Украиной и Россией о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года.

Досудебное расследование начали по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 годы. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

По предварительной информации следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии Крыма.

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Харьковские соглашения

Так называемые Харьковские соглашения были подписаны между Украиной и Россией в 2010 году сразу после победы на президентских выборах Виктора Януковича.

До их подписания флот РФ должен был покинуть Крым в 2017 году. Но, согласно новым договоренностям, пребывание российских военных продлили на 25 лет — до 2042 года. Якобы за это Россия уменьшила Украине цену на газ.

27 апреля 2010 года Верховная Рада 236 голосами ратифицировала эти соглашения.

В 2014 году именно военнослужащие Черноморского флота РФ совместно с другими подразделениями российских Вооруженных сил оккупировали Крым.