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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

СБУ почала розслідування підписання та ратифікації Харківських угод

СБУ почала розслідувати обставини підготовки, підписання та ратифікації так званих Харківських угод, тобто угоди між Україною і Росією про перебування Чорноморського флоту РФ на території України до 2042 року.

СБУ почала розслідування підписання та ратифікації Харківських угод

Досудове розслідування розпочали за фактом вчинення державної зради у період з 2008 по 2010 роки. Кримінальне провадження відкрито щодо службових осіб органів державної влади.

За попередньою інформацією слідства, підписання цього документу призвело до збільшення кількості особового складу військових формувань та спецслужб РФ, причетних до анексії Криму.

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Харківські угоди

Так звані Харківські угоди були підписані між Україною і Росією у 2010 році одразу після перемоги на президентських виборах Віктора Януковича.

До їхнього підписання флот РФ повинен був залишити Крим у 2017 році. Але, згідно з новими домовленостями, перебування російських військових продовжили на 25 років – до 2042 року. Начебто за це Росія зменшила Україні ціну на газ.

27 квітня 2010 року Верховна Рада 236 голосами ратифікувала ці угоди.

У 2014 році саме військовослужбовці Чорноморського флоту РФ разом з іншими підрозділами російських Збройних сил окупували Крим.

Джерело: СБУ

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