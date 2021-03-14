По состоянию на 14 марта 2021 года уже в 10 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с коронавирусом.

Они попали в оранжевую зону карантина, говорится в отчете Минздрава.

При этом пока в красной зоне карантина находится четыре региона страны — Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская и Черновицкая области.

В оранжевую зону попали Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области, а также Киев.

Зони карантину 14 березня 2021

Остальные регионы — пока в желтой зоне.

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Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

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