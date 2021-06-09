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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Вся Україна перейшла до зеленої зони карантину

коронавірус

Станом на 9 червня всі області України перейшли до зеленої зони епідемічної небезпеки.

Рівень захворюваності в Україні становить 74 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення. У 16 областях цей показник нижчий за визначений.

Водночас рівень госпіталізацій по країні на 8 червня складає 15,5 на 100 тис. населення за визначеним показником 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем – 17% за граничного показника 65%.

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Жодна область України не увійшла до червоного, помаранчевого та жовтого рівнів епідемічної небезпеки.

Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину. Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.

У зеленій зоні діють обмеження:

  • масковий режим у громадських будівлях;
  • масові заходи за участі понад 50 осіб;
  • кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;
  • перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
  • відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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