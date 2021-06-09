Станом на 9 червня всі області України перейшли до зеленої зони епідемічної небезпеки.
Рівень захворюваності в Україні становить 74 на 100 тис. населення за визначеного показника 75 на 100 тис. населення. У 16 областях цей показник нижчий за визначений.
Водночас рівень госпіталізацій по країні на 8 червня складає 15,5 на 100 тис. населення за визначеним показником 60 на 100 тис. населення. Завантаженість ліжок з киснем – 17% за граничного показника 65%.
Жодна область України не увійшла до червоного, помаранчевого та жовтого рівнів епідемічної небезпеки.
Карантин в Україні
З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину. Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.
У зеленій зоні діють обмеження:
- масковий режим у громадських будівлях;
- масові заходи за участі понад 50 осіб;
- кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі;
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць;
- відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.
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