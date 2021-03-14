Почему Буковель закрыли на карантин только сейчас: Ляшко объяснил ситуацию

Горнолыжный курорт Буковель — один из факторов влияния на эпидемическую ситуацию на Прикарпатье, которое сейчас в красной зоне, поэтому он не должен работать.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов главный санитарный врач Виктор Ляшко.

— Сейчас Буковель не должен работать. Мы имеем красный уровень эпидемической опасности в Ивано-Франковской области, который запрещает работать спортивно-массовым, развлекательным заведениям, — сказал Ляшко.

В то же время он подчеркнул, что красный уровень эпидемической безопасности в области нельзя связывать с деятельностью одного курорта.

— Там есть ряд факторов — это прогнозируемый рост, это новый штамм коронавируса. Сейчас в красном уровне эпидемической безопасности нет равных и более равных, — заверил главный санврач.

По его словам, во время зимнего локдауна была совсем другая ситуация — Буковель работал с учетом всех потенциальных эпидемических рисков.

— Была зима, был горнолыжный курорт – необходима была психо-эмоциональная разгрузка. И это сознательная вещь, которую мы запустили, когда разрешили работать курорту. На тот момент горнолыжный курорт работал в пределах карантинных ограничений, — подытожил Ляшко.

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В субботу, 13 марта, горнолыжный курорт Буковель закрыли на карантин в связи с отрицательной санэпидемической ситуацией в Ивано-Франковской области. Соответствующее решение приняла Комиссия по ТЭБ и ЧС.

Причиной закрытия курорта стало повышение заболеваемости в регионе и многочисленные жалобы на нарушение правил.

Въезд на территорию Буковеля разрешен только для местных жителей и работников курорта.