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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Кабмин расширил перечень ограничений для красной зоны карантина

Кабинет министров расширил перечень ограничений красной карантинной зоны, которую вводят в областях из-за быстрого распространения коронавируса.

коронавірус, карантин

Они касаются работы общественного транспорта. В частности, запрещается совершение регулярных и нерегулярных транспортных перевозок пассажиров. Однако эти ограничения не относятся к транзитным перевозкам. Новые ограничения введут на протяжении 48 часов после их внедрения.

Красная зона карантина: Кабмин расширил перечень ограничений

Красный уровень эпидемиологической опасности вводят в тех областях, в которых наблюдают превышение хотя бы двух эпидемиологических показателей на протяжении трех дней подряд. Во время действия красной зоны в местности действуют жесткие ограничения.

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Однако в красной зоне эпидемиологической опасности продолжают работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки и продовольственные магазины.

Карантин в Закарпатской области

Укрзализныця приостанавила посадку и высадку пассажиров в Закарпатской области из-за того, что регион попал в красную зону эпидемиологической опасности.

Также перевозчик приостанавливает продажу билетов. Высадку и посадку пассажиров с уже приобретенными билетами на даты после 9 марта ограничат.

Источник: Коронавирус инфо

Фото: Pexels

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