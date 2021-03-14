Чому Буковель закрили на карантин тільки зараз: Ляшко пояснив ситуацію

Гірськолижний курорт Буковель – один із факторів впливу на епідемічну ситуацію на Прикарпатті, яке зараз у червоній зоні, тому він не повинен працювати.

Про це заявив в ефірі одного з телеканалів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Зараз Буковель не повинен працювати. Ми маємо червоний рівень епідемічної небезепеки в Івано-Франківській області, який забороняє працювати спортивно-масовим, розважальним закладам, – сказав Ляшко.

Водночас він наголосив, що червоний рівень епідемічної небезпеки в області не можна пов’язувати з діяльністю одного курорту.

– Там є низка факторів – це прогнозоване зростання, це новий штам коронавірусу. Наразі в червоному рівні епідемічної безпеки немає рівних і немає рівніших, – запевний головний санлікар.

За його словами, під час зимового локдауну була зовсім інша ситуація – Буковель працював з урахуванням усіх потенційних епідемічних ризиків.

– Була зима, був гірськолижний курорт – треба було психо-емоційне розвантаження. І це свідома річ, яку запустили ми, коли дозволили працювати курорту. На той момент гірськолижний курорт працював в межах карантинних обмежень, – підсумував Ляшко.

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В суботу, 13 березня, гірськолижний курорт Буковель закрили на карантин у зв’язку з негативною санепідемічною ситуацією в Івано-Франківській області. Відповідне рішення ухвалила Комісія з ТЕБ та НС.

Причиною закриття курорту стало підвищення захворюваності у регіоні та численні скарги на порушення правил.

В’їзд на територію Буковеля дозволено лише для місцевих мешканців та працівників курорту.