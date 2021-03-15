Недавно журналист Дмитрий Гордон заявил о том, что 15 марта украинцев ждет обнародование информации, которая станет исторической для нашего государства.

Как выяснилось позже, журналист имел ввиду расследование Bellingcat срыва спецоперации по захвату наемников ЧВК Вагнера.

Сейчас точно неизвестно, обнародуют ли расследователи фильм об этой спецоперации 15 марта и какие подробности в нем будут. Однако в Bellingcat настаивают, что спецоперация все же была.

Факты ICTV рассказывают, почему Bellingcat взялась за расследование дела и какими могут быть его последствия.

Последствия расследования

О том, что Bellingcat готовит расследование спецоперации по захвату бойцов ЧВК Вагнера, стало известно в декабре 2020 года. Хотя к тому времени тема немного “остыла” в украинском обществе, она все же заинтересовала расследователей.

Впоследствии один из журналистов группы – Кристо Грозев – подтвердил информацию о подготовке фильма.

По его мнению, спецоперация действительно имела место и была “гениально спланирована”. И он не понимает, почему украинская власть пытается скрыть причастность к операции, даже несмотря на ее “провал”.

– Я никогда не видел ситуацию, чтобы был хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а потом государство отказалось от этого выигрыша. Это было очень странно, – заявлял в декабре Грозев.

Политический эксперт Александр Мусиенко не сомневается, что расследование Bellingcat прольет новый свет на события вокруг захвата вагнеровцев. И если так действительно произойдет, то властям придется задуматься о своей кадровой политике.

– Расследование точно заставит задуматься, ведь некоторые факты в подтверждение того, что операция планировалась и должна была осуществиться, очевидно, будут… Если этот фильм, как планируется, позже будет размещен на платформе Netflix, то можем представить, какое внимание он привлечет к Украине, и внимание не слишком хорошее. По моему мнению, лучшая реакция Украины – во-первых, разблокировать создание временной следственной комиссии. Во-вторых, провести беспристрастное расследование правоохранительными органами Украины. В-третьих, принять определенные кадровые решения, чтобы снять с себя подозрения, – говорит он.

Он считает, что таким образом мы можем восстановить доверие своих стратегических партнеров, в частности США, если информация о сливе данных подтвердится.

В то же время, политолог Олег Саакян высказал Фактам ICTV мнение о том, что расследование может не стать столь односторонним, как многие ожидают.

Да, оно определенным образом может повлиять на политическую ситуацию в Украине, но не настолько кардинально, насколько многим кажется.

– Оно станет “бомбой”, которая может изменить политический ландшафт. Как именно – мы не знаем, ведь не видели это расследование, но это может повлечь кадровые ротации конкретных лиц, которые могут быть замешаны в деле вагнеровцев… Уверен я лишь в том, что расследование нас удивит и часть из тех, кто его ожидает, разочарует. Скорее всего, там не будет однозначной крамолы, что точно этого человека нужно “расстрелять”. Те, кто “хочет крови”, останутся не полностью удовлетворены, – считает политолог.

Bellingcat и расследования

Однако неудивительно, что Bellingcat заинтересовалась спецоперацией, которая имела целью разоблачить людей, принявших участие в войне на Донбассе на стороне российских боевиков. Образованная в 2014 году группа неоднократно публиковала расследования, связанные с деятельностью российских спецслужб, в частности на востоке Украины.

Среди их самых известных расследований можно назвать:

об участии российских войск в войне на Донбассе;

о сбивании малазийского Boeing возле Донецка;

о сбивании украинского самолета под Тегераном (Иран);

об отравлении российского расследователя Алексея Навального.

Хотя далеко не все расследования группы обращают внимание на РФ, возможность в очередной раз раскрыть их агрессивную деятельность, пожалуй, сыграла роль.

Кроме того, они могли получить в свое распоряжение документы, которые подтолкнули их к этому расследованию.

– Вполне вероятно, что у Bellingcat оказались закрытые или дополнительные данные, побудившие их к распутыванию этого клубка, – считает Саакян.

Конечно, после сообщения о скором выходе фильма в интернете появилось много манипулятивной информации. Одни СМИ утверждали, что Офис президента пытается помешать его выходу, а другие – что Bellingcat общается с дипломатами из ОП.

Однако Грозев попросил воздержаться от манипуляций до выхода расследования.

– Вижу много спекуляций в украинских медиа по расследованию, которое продолжается. Пожалуйста, обратите внимание, что большинство комментариев ошибочные, базируются на ложных сведениях или принятии желаемого за действительное. Сейчас мы работаем над многими расследованиями, но мы не знаем их результатов, пока не закончим, – написал Грозев в Twitter.

Что известно о “спецоперации”

История с захватом вагнеровцев в Беларуси разворачивалась в августе 2020 года. Сначала их захватили белорусские силовики, а затем выдали России, даже несмотря на многочисленные просьбы выдать боевиков Украине, ведь они воевали на Донбассе на стороне агрессора.

Через несколько дней журналист Юрий Бутусов и экс-сотрудник НАБУ Евгений Шевченко сообщили, что вагнеровцы не случайно появились в Беларуси. Это было спланированной операцией украинских спецслужб по их захвату, но слив информации якобы помешал этому.

По их словам, только после того, как украинские спецслужбы предоставили информацию об операции Офиса президента, отдельные его представители приказали поставить ее на паузу, а самих боевиков ЧВК Вагнера задержали в Беларуси.

Конечно, в этом обвиняют представителей Офиса президента, которые якобы отдали такой приказ и тем самым сорвали операцию, а затем и “слили информацию о ней”, что и позволило задержать вагнеровцев белорусским спецслужбам.

По информации, тогда циркулирующей в СМИ, определенное лицо звонило вагнеровцам и предлагало им за неплохую сумму охранять нефтяные объекты в Сирии. Группу таких “охранников” собирали несколько месяцев, параллельно допрашивая о наличии боевого опыта, в частности на Донбассе.

Впоследствии им сформировали маршрут, по которому они должны добраться до места работы, а Минск должен был стать лишь одним из пересадочных пунктов. Уже во время очередного перелета должны были возникнуть определенные сложности, которые бы позволили самолету сесть в украинском аэропорту, где вагнеровцев и задержали бы украинские спецслужбы.

Если эта информация подтвердится в расследовании Bellingcat, то это может иметь интересные последствия и для России.

– Это еще раз может подтвердить участие РФ (в войне на Донбассе, – Ред.), которое она до сих пор пытается скрыть, хотя сегодня есть факты в расследовании Bellingcat, которые являются достаточно обоснованными. По моему мнению, будут подобные доказательства и в новом расследовании. Безусловно, это ударит по России и станет еще одним подтверждением того, что РФ присутствует на Донбассе, – рассказывает Мусиенко.

Однако в этой истории сейчас столько нюансов, что трудно точно сказать, проводилась ли операция, или даже существовала.

Был ли план?

До сих пор украинская власть отрицает обвинения в том, что сорвала спецоперацию по задержанию вагнеровцев и заявляет, что не имеет отношения к появлению членов ЧВК Вагнера в Беларуси.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак даже назвал ее выдуманной детективной историей. Политический и военный обозреватель, внештатный советник руководителя ОП по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович также не верит в историю со спецоперацией.

– А был ли слив? Была ли операция? Нет ответов на эти вопросы. Вагнеровцев захватила и выдала Беларусь. Мы говорим об этом так, будто доказан факт проведения операции и слива информации. Однако сейчас СБУ и ГБР ведут расследование, нужно, чтобы они разобрались и выдали свою оценку. Я, будучи советником Ермака, не знаю, была ли операция. И версия, которую нам дают, она логично несостоятельна, – высказал свое мнение Арестович в эфире Politeka.

Действительно, в настоящее время ведется расследование, которое ставит цель установить, действительно ли имела место утечка информации из Офиса президента.

Однако в этой истории много непонятного. Первые сообщения об украинской спецоперации появились в “расследовании” российских СМИ, где озвучивались те же тезисы, которые впоследствии увидели и услышали украинцы.

Конечно, когда “первоисточник” подобной информации находят в российской прессе, которая уже много лет занимается противоукраинской пропагандой, то верится в нее с трудом, даже если о ней говорят авторитетные авторы.

Также на “слитом” документе по операции указывалось, что рейс TK284 Минск – Стамбул должен был вылететь 30 июля, однако это был четверг, а по четвергам он просто не летал.

Возможно, именно такие неточности и привели к определенному недоверию к словам Бутусова. А это, в свою очередь, к тому, что другие журналисты-расследователи не взялись за эту тему.

– У нас этим делом занимается Бутусов и реакция на него и информацию, неоднозначность этого дела могли отпугнуть других украинских расследователей, чтобы не стать полезными “идиотами” в чужих руках. С другой стороны, если Бутусову не удалось, имея серьезный авторитет, осведомленность и широкие связи в различных украинских структурах, всколыхнуть информпространство, то для других это могло стать маркером, что это сделать не по силам, – высказывает мнение Саакян.

Остается только надеяться, что Bellingcat сможет пролить свет на это дело. Но к тому времени важно не поддаваться на манипуляции, ведь расследование может не стать той бомбой, которую все ожидают.

В худшем случае, властям придется сильно задуматься об определенных кадровых назначениях.

Но если окажется, что Россия снова манипулировала информацией, чтобы дестабилизировать Украину, то нам всем придется еще раз задуматься об информационной безопасности государства.