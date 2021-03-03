Срыв операции по вагнеровцам: ГБР анонсировало результаты дела в ближайшее время

Результаты дела о срыве сделки по вагнеровцам будут в ближайшее время. Сейчас дело активно расследуется.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев во время выступления в Верховной Раде.

Сухачев таким образом ответил на вопрос от народного депутата, когда в рамках расследования дела о срыве сделки по вагнеровцам допросят руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

— Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневно, ежечасно по указанному уголовному производству, в частности допросы лиц, которых вы указали… Следствие продолжается, и в ближайшее время мы дадим результат, — подчеркнул и. о. директора ГБР.

Задержание вагнеривцив в Беларуси

В Беларуси 29 июля спецназовцы задержали 33 наемников так называемой частной военной компании Вагнера, которые приехали для дестабилизации ситуации накануне президентских выборов.

Среди них было много и тех, кто участвовал в войне на Донбассе.

В сентябре фракция Голос зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию возможного срыва спецоперации по боевикам ПВК Вагнера.