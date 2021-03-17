PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Комитет Рады определил дату выборов мэра Харькова

Внеочередные выборы мэра Харькова должны состояться в последнее воскресенье октября, то есть 31 числа. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения принял соответствующее решение.

Місцеві вибори 2020

На заседании профильного комитета 17 марта все его члены единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать Раде назначить внеочередные выборы харьковского городского головы на 31 октября.

– Рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области в целом, – говорится в решении.

Читайте
Харьковский горсовет прекратил полномочия Кернеса

Накануне парламентский подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии поддержал назначение выборов мэра Харькова на осень 2021 года.

Процесс назначения новых выборов мэра Харькова затянулся, потому что горсовет принял к сведению факт смерти Геннадия Кернеса, который умер 16 декабря в немецкой клинике, только 24 февраля.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка