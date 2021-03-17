Внеочередные выборы мэра Харькова должны состояться в последнее воскресенье октября, то есть 31 числа. Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения принял соответствующее решение.

На заседании профильного комитета 17 марта все его члены единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать Раде назначить внеочередные выборы харьковского городского головы на 31 октября.

– Рекомендовать Верховной Раде принять проект постановления о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области в целом, – говорится в решении.

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Накануне парламентский подкомитет по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии поддержал назначение выборов мэра Харькова на осень 2021 года.

Процесс назначения новых выборов мэра Харькова затянулся, потому что горсовет принял к сведению факт смерти Геннадия Кернеса, который умер 16 декабря в немецкой клинике, только 24 февраля.