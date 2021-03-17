Позачергові вибори мера Харкова повинні відбутися в останню неділю жовтня, тобто 31 числа. Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування ухвалив відповідне рішення.

На засіданні профільного комітету 17 березня всі його члени одноголосно проголосували за те, щоб рекомендувати Раді призначити позачергові вибори Харківського міського голови на 31 жовтня.

– Рекомендувати Верховній Раді ухвалити проект постанови про призначення позачергових виборів Харківського міського голови Харківського району Харківської області в цілому, – йдеться в рішенні.

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Напередодні парламентський підкомітет з питань виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії підтримав призначення виборів мера Харкова на осінь 2021 року.

Процес призначення нових виборів мера Харкова затягнувся, тому що міськрада прийняла до відома факт смерті Геннадія Кернеса, який помер 16 грудня в німецькій клініці, тільки 24 лютого.