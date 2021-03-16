Об этом сообщил в соцсети народный депутат, член подкомитета Дмитрий Микиша.

– На заседании подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии единогласно поддержали решение о назначении выборов Харьковского городского главы на осень 2021 года, – написал нардеп.

По его словам, завтра, 17 марта, этот вопрос рассмотрит также профильный комитет, после чего назначение выборов мэра Харькова вынесут на пленарное заседание.

Геннадий Кернес, которого в очередной раз выбрали мэром Харькова на местных выборах 2020, умер 16 декабря 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В течение трех месяцев его лечили немецкие медики в берлинской клинике Шарите.

Процесс назначения новых выборов в Харькове затянулся. Поскольку горсовет принял к сведению факт смерти Кернеса только 24 февраля, они уже не состоятся 28 марта, как должно быть по закону. Следующая дата – последнее воскресенье октября.