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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Подкомитет Рады поддержал проведение выборов мэра Харькова осенью 2021

Об этом сообщил в соцсети народный депутат, член подкомитета Дмитрий Микиша.

місцеві вибори 2020

– На заседании подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии единогласно поддержали решение о назначении выборов Харьковского городского главы на осень 2021 года, – написал нардеп.

По его словам, завтра, 17 марта, этот вопрос рассмотрит также профильный комитет, после чего назначение выборов мэра Харькова вынесут на пленарное заседание.

Геннадий Кернес, которого в очередной раз выбрали мэром Харькова на местных выборах 2020, умер 16 декабря 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью.

В течение трех месяцев его лечили немецкие медики в берлинской клинике Шарите.

Процесс назначения новых выборов в Харькове затянулся. Поскольку горсовет принял к сведению факт смерти Кернеса только 24 февраля, они уже не состоятся 28 марта, как должно быть по закону. Следующая дата – последнее воскресенье октября.

Фото: Dreamstime

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