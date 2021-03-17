Циничная попытка скрыть истинные причины: Кулеба об отчете Ирана по самолету МАУ

Иран обнародовал отчет по авиакатастрофе самолета МАУ, однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины падения судна.

— Иран обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования катастрофы украинского рейса МАУ PS 752 под Тегераном. Раньше Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете — ничто другое, как циничная попытка скрыть истинные причины катастрофы нашего самолета, — отметил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что иранская сторона нарушила целый ряд международных стандартов, в частности Чикагскую конвенцию.

— Расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы — обманчивыми. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой — не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран, — заявил министр.

Он добавил, что это большое отчаяние для Украины и всего цивилизованного мира.