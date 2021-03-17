PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Циничная попытка скрыть истинные причины: Кулеба об отчете Ирана по самолету МАУ

Иран обнародовал отчет по авиакатастрофе самолета МАУ, однако глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал его попыткой скрыть истинные причины падения судна.

Циничная попытка скрыть истинные причины: Кулеба об отчете Ирана по самолету МАУ

— Иран обнародовал окончательный отчет по результатам технического расследования катастрофы украинского рейса МАУ PS 752 под Тегераном. Раньше Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете — ничто другое, как циничная попытка скрыть истинные причины катастрофы нашего самолета, — отметил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что иранская сторона нарушила целый ряд международных стандартов, в частности Чикагскую конвенцию.

— Расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы — обманчивыми. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой — не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран, — заявил министр.

Он добавил, что это большое отчаяние для Украины и всего цивилизованного мира.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка