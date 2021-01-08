Годовщина авиакатастрофы МАУ — хронология событий и воспоминания коллег

2020 год начался для Украины с ужасной трагедии, которая унесла жизни 176 человек. 8 января Иран сбил самолет Международных авиалиний Украины Boeing 737, приняв его за вражеский объект.

На борту украинского самолета находились граждане семи стран.

В первую годовщину авиакатастрофы МАУ Факты ICTV восстанавливают хронологию событий и рассказывают, как катастрофа повлияла на жизнь коллег погибших.

Хронология событий

Предпосылками трагедии стали события, связанные с ростом напряженности на Ближнем Востоке, в частности отношения между США и Ираном.

В ночь на 3 января американские военные убили генерала сил спецназначения Аль-Кудс Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани. Американцы атаковали машины тремя ракетами.

8 января около двух часов ночи по местному времени Иран начал ракетные удары против американских военных объектов.

06.12 — самолет МАУ вылетел из аэропорта имени Имама Хомейни.

06.14 — связь с самолетом потеряли.

06.15 — в Боинг попала первая ракета, после чего он загорелся, потом прилетела следующая.

06.19 — лайнер врезался в землю и взорвался в 15 км от аэропорта.

По официальной версии, оператор иранской системы ПВО определил самолет МАУ, как вражеский объект. У оператора возникли проблемы со связью с командованием, поэтому решение выпустить ракеты приняли самостоятельно.

Иранские власти упорно отрицали причастность к падению Boeing, называя данные иностранных спецслужб о попадании в самолет ракет психологической атакой США.

И только 11 января Иран официально признал, что сбил самолет Boeing 737, назвав это человеческой ошибкой.

Ответственность на себя взял командующий аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде.

Через несколько дней в Иране начались протесты. Люди устали терпеть политический режим. Они также потеряли своих близких из-за случайного попадания ракеты в украинский лайнер.

Возвращение тел в Украину

19 января Иран передал Украине тела погибших. Церемония прощания проходила в аэропорту Борисполь.

На церемонии были президент Владимир Зеленский, глава правительства Алексей Гончарук, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и другие высокопоставленные лица.

Гробы, обернутые украинскими флагами, выносили из самолета один за другим. Кортеж к терминалу провожали Нацгвардийцы, которые выстроились вдоль дороги.



















Сломанные судьбы, компенсации семьям погибших и безнаказанность — годовщина катастрофы МАУ в Тегеране / 5 фотографий

Фото: Офис президента

В аэропорту коллеги членов экипажа образовали живой коридор. Мужчины становились на одно колено, а женщины с цветами в руках едва сдерживали слезы.

Бортпроводница МАУ Анастасия знала шесть погибших, о катастрофе узнала из новостей.

— Сердце просто остановилось в одно мгновение. Слезы лились рекой не менее недели и еще в течение года при каждом упоминании об этой трагедии. Я была в командировке на Рождество и с нетерпением ждала снега, а вместо снега упало небо, — рассказала Анастасия.

Авиакатастрофа самолета МАУ стала потрясением для всей авиационной сферы.

Сотрудница авиакомпании Emirates Дарина Тимченко вспоминает, как впервые приехала в аэропорт не для того, чтобы сесть на самолет.

— Больно, что из-за политических игр погибают невинные люди, и в XXI веке государство, которое является членом ООН, может случайно сбить самолет. Я не знала их лично, только летала пассажиром с Валерией Овчарук, но я уверена, что они все любили жизнь и людей. Парадоксально, что и жизнь у них забрали тоже люди, ведь самолеты без их помощи не падают.

Люди, совершенно не связанные с авиацией, приезжали в аэропорт, чтобы почтить память экипажа, который навсегда остался в небе.

Затянутый процесс расследования

Только 31 декабря, почти через год после трагедии, Украина получила от Ирана проект технического отчета.

Теперь представители всех пострадавших стран смогут изучить этот документ и сделать к нему свои замечания.

Техническое расследование устанавливает, что произошло на воздушном судне перед катастрофой, и дает рекомендации, что нужно сделать, чтобы таких событий больше никогда не было в сфере гражданской авиации.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, что без отчета невозможно было добиться выплаты компенсаций семьям погибших начать уголовное расследование дела и наказать виновных.

— Украина находится в постоянной коммуникации с другими пострадавшими странами. Они доверили Украине представлять их интересы в переговорах с Ираном, — отметил Кулеба в комментарии Фактам ICTV.

Президент авиакомпании МАУ Евгений Дыхне считает, что процесс затянулся.

— Если не будут приняты меры для того, чтобы постоянно актуализировать этот вопрос, он может уйти в забытье с иранской стороны, — рассказал он в комментарии.

Если не актуализировать эту тему, постоянно над ней не работать, она забудется в любом обществе, ведь в жизни происходят новые события, которые внимание привлекают больше, чем те, что были раньше.

— Через год после трагедии к чувству горечи добавляется чувство несправедливости. Поэтому пока этот вопрос не решится окончательно, я считаю, что Украина должна прилагать все усилия, чтобы поддерживать его актуальность, — отметил Дыхне.

Вероятных виновников катастрофы МАУ арестовали еще 14 января. Всего подозреваемых шестеро.

В ноябре заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что виновным в сбивании самолета грозит три года тюрьмы. Дело расследуется по факту непреднамеренного убийства или убийства по неосторожности.

Мамедов отметил, что неизвестно, понесут наказание должностные лица. Они своим статусом ответственные за организацию военной службы в государстве и действия своих подчиненных.

Последствия для МАУ и дань памяти

После катастрофы в компании МАУ началась волна увольнений. Стюардесса Анастасия рассказала, что среди ее знакомых коллег многие ушли или брал больничный.

— Я лично не стала бояться (летать, — Ред.), наоборот, из уважения к коллегам хотелось больше. Но с некоторыми пассажирами было трудно, они ставили глупые вопросы, пытались шутить и этим вызвали слезы, — вспоминает бортпроводница.

Однако сотрудница МАУ Валерия говорит, что среди ее знакомых лишь незначительное количество решило оставить авиацию.

Ее саму мама также просила уволиться и уйти в другую сферу.

— Несколько дней после трагедии плакали, опустошенные и разбитые были абсолютно все, — вспоминает бортпроводница.

Она чувствовала в себе силы выйти в рейс на следующий день после трагедии, ведь понимала, что сейчас все находятся в эмоционально тяжелом состоянии.

Авиакомпания МАУ поддерживает контакты с семьями погибшего экипажа.

— У нас есть несколько человек в компании, которые находятся в постоянном контакте с ними. Мы делаем все для того, чтобы решить их вопросы, — отметил Дыхне.

Все пассажиры этого рейса и члены экипажа компании застрахованы. По словам президента МАУ, сейчас идет процесс осуществления выплат родственникам погибших. Первую часть должны были получить уже все.

Только в конце декабря Кабинет министров Ирана утвердил сумму в $150 тыс. компенсации, которую получат родные погибших в катастрофе.

В феврале в аэропорту Борисполь заложили камень памяти жертв рейса PS752, погибших под Тегераном.

Евгений Дыхне подчеркнул, что память о катастрофе должно остаться навсегда.

— Сказать, что мы ежедневно испытываем последствия трагедии, нельзя. Таких сильных переживаний, как в первые месяцы, уже нет, но память о том, что произошло 8 января, должна быть всегда.

Памятный знак останется на территории аэропорта, но сквер памяти решили перенести в Киев, пока еще решается, где и как его обустроят.

29 декабря президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда погибшим членам экипажа рейса PS752.

Героями Украины посмертно стали девять членов экипажа Boeing 737, в том числе пилоты и бортпроводники.

Анастасия Дячкина