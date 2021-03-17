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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Цинічна спроба приховати істинні причини: Кулеба про звіт Ірану щодо літака МАУ

Іран оприлюднив звіт щодо авіакатастрофи літака МАУ, проте очільник МЗС України Дмитро Кулеба назвав його спробою приховати справжні причини падіння судна.

Цинічна спроба приховати істинні причини: Кулеба про звіт Ірану щодо літака МАУ

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