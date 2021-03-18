Верховная Рада третий день подряд, с 16 марта, рассматривает в повторном втором чтении законопроект №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты относительно усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений.

Документ касается передачи гражданам 10 млн га государственных земель.

Сложность принятия документа, которым должна завершиться земель реформа в Украине, заключается в том, что к нему подано 3 128 правок. Главы фракций пока не договорились об ускорении рассмотрения документа.

Нардепы обсуждают в сессионном зале почти каждую. Сегодня они начали с 347-й правки.

Больше всего вопросов относительно запрета продажи земли иностранцам. В частности, авторы предлагали запретить передавать земли сельскохозяйственного назначения в собственность иностранцам, лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам и иностранным государствам.

Спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов заявив, что на текущей пленарной неделе, скорее всего, не успеют принять земельные законопроекты.

По его словам, поскольку на повестке много других важных законов, народные депутаты могут собраться для их пинятия на внеочередное заседание.

Запуск рынка земли в Украине

1 июля 2021 года в Украине открывается рынок земли сельскохозяйственного назначения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует, что благодаря открытию рынка земли ее стоимость возрастет в пять раз.

По его словам, за 10 лет ВВП Украины пополнится $85 млрд от запуска рынка земли.