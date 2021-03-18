Верховна Рада третій день поспіль, з 16 березня, розглядає в повторному другому читанні законопроект №2194 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.
Документ стосується передачі громадянам 10 млн га державних земель.
Складність ухвалення документа, яким має завершитися земель реформа в Україні, полягає в тому, що до нього подано 3 128 правок. Голови фракцій поки не домовилися про прискорення розгляду документа.
Нардепи обговорюють в сесійній залі майже кожну. Сьогодні вони почали з 347-ї правки.
Найбільше питань щодо заборони продажу землі іноземцям. Зокрема, автори пропонували заборонити передавати землі сільськогосподарського призначення у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.
Спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів заявив, що на поточному пленарному тижні, швидше за все, не встигнуть ухвалити земельні законопроекти.
За його словами, оскільки у порядку денному багато інших важливих законів, народні депутати можуть зібратися для їх ухвалення на позачергове засідання.
Запуск ринку землі в Україні
1 липня 2021 року в Україні відкривається ринок землі сільськогосподарського призначення.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що завдяки відкриттю ринку землі її вартість зросте уп’ятеро.
За його словами, за 10 років ВВП України поповниться $85 млрд від запуску ринку землі.