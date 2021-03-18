Верховна Рада третій день поспіль, з 16 березня, розглядає в повторному другому читанні законопроект №2194 про внесення змін до Земельного кодексу та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Документ стосується передачі громадянам 10 млн га державних земель.

Складність ухвалення документа, яким має завершитися земель реформа в Україні, полягає в тому, що до нього подано 3 128 правок. Голови фракцій поки не домовилися про прискорення розгляду документа.

Нардепи обговорюють в сесійній залі майже кожну. Сьогодні вони почали з 347-ї правки.

Найбільше питань щодо заборони продажу землі іноземцям. Зокрема, автори пропонували заборонити передавати землі сільськогосподарського призначення у власність іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.

Спікер парламенту Дмитро Разумков в ефірі одного з телеканалів заявив, що на поточному пленарному тижні, швидше за все, не встигнуть ухвалити земельні законопроекти.

За його словами, оскільки у порядку денному багато інших важливих законів, народні депутати можуть зібратися для їх ухвалення на позачергове засідання.

Запуск ринку землі в Україні

1 липня 2021 року в Україні відкривається ринок землі сільськогосподарського призначення.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль прогнозує, що завдяки відкриттю ринку землі її вартість зросте уп’ятеро.

За його словами, за 10 років ВВП України поповниться $85 млрд від запуску ринку землі.