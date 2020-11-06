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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Шмыгаль спрогнозировал рост цен на землю в пять раз

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль спрогнозировал рост стоимости на земельные участки. По его словам они подорожают в пять раз, благодаря открытию рынку земли.

Об этом Шмыгаль заявил на презентации аудита экономики и векторов экономического развития до 2030 года. Он утверждает, что за десять лет ВВП Украины пополнится $85 млрд от запуска рынка земли.

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— Украина недоиспользовала свой земельный потенциал в $85 млрд. 29 лет свободное распоряжение земель было ограничено, значит, ее ценность была занижена в разы, — сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль отметил, что вложение инвестиций в сельское хозяйство замедлилось, а где-то и вовсе остановилось на десятилетия. В целом, у государства исчезло более 5 млн га земли.

Он добавил, что в Украине можно развивать использование водных и лесных ресурсов. Вместе они оцениваются в $52 млрд.

Денис Шмыгаль представил аудит экономики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил результаты аудита украинской экономики. По его словам, страна потеряла $1 трлн ВВП из-за отсутствия реформ в течение 10 лет.

Фото: Dreamstime

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