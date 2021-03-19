По состоянию на 19 марта 2021 года в девяти областях Украины и Киеве превышена норму госпитализации пациентов с коронавирусом.

В красную зону карантина, кроме Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой области, вошел Киев.

В оранжевую зону 19 марта попал еще один регион. Теперь в обновленном списке – Винницкая, Донецкая, Киевская, Кировоградская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы пока в желтой зоне.

Карантин в Украине

С 24 февраля 2021 года в Украине действует модель адаптивного карантина.

Согласно ей, регионы из-за ситуации с коронавирусом относят в разные зоны — красную, оранжевую, желтую и зеленую.

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