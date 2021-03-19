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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Помощь населению во время локдауна: Зеленский дал поручение местным властям

Президент Украины Владимир Зеленский поручил местной власти разработать комплекс мер по поддержке населения и бизнеса в условиях усиленного карантина. Об этом он сообщил по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Володимир Зеленський

Президент ожидает предложений, их могут рассмотреть и утвердить уже на следующей неделе.

— Дополнительно к предложенным за счет местных бюджетов размеров помощи гражданам и бизнесу, которые пострадали из-за локдауна, центральная власть прибавит 100%. Таким образом суммы увеличатся вдвое.

По словам Зеленского, выделение средств пройдет с помощью приложения Дія. В январе такой механизм неплохо зарекомендовал себя на национальном уровне.

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