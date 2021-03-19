Допомога населенню під час локдауну: Зеленський дав доручення місцевій владі

Президент України Володимир Зеленський доручив місцевій владі розробити комплекс заходів щодо підтримки населення та бізнесу в умовах посиленого карантину. Про це він повідомив за підсумками засідання Ради національної безпеки та оборони.

Президент очікує пропозицій, їх можуть розглянути та затвердити уже наступного тижня.

– Додатково до запропонованих за рахунок місцевих бюджетів розмірів допомоги громадянам і бізнесу, які постраждали через локдаун, центральна влада додасть 100%. Таким чином суми збільшаться удвічі.

За словами Зеленського, виділення коштів відбудеться за допомогою додатку Дія. У січні такий механізм непогано зарекомендував себе на національному рівні.