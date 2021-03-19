Президент Литвы Гитанас Науседа заговорил на украинском языке в Верховной Раде.

Политик приехал в Украину с рабочим визитом по приглашению Владимира Зеленского.

Уже после первых слов речи Рада поддержала президента Литвы громкими аплодисментами. Вместе с тем параллельно происходил перевод на литовский.

— Дорогие братья и сестры украинцы. Я прибыл в Украину с известием о дружбе и сотрудничестве. Обращаюсь к вам на давнем и достойном языке, который долго преследовали и уничтожали, однако не уничтожили. Надеюсь, что слова, которые я сегодня скажу, помогут нам проложить пути к общему будущему, — заявил Гитанас Науседа.

Президент Литвы подчеркнул, что общее будущее можно построить, опираясь на общее прошлое.

При этом политик вспомнил выдающихся личностей как в литовской, так и в украинской истории — князя Константина Василия Острожского и гетмана Яна Хоткевича.