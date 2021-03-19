Президент Литви Гітанас Наусєда заговорив українською мовою у Верховній Раді.

Політик приїхав до України з робочим візитом на запрошення Володимира Зеленського.

Вже після перших слів промови Рада підтримала президента Литви гучними оплесками. Разом із цим паралельно відбувався переклад на литовську.

– Дорогі брати і сестри українці. Я прибув до України зі звісткою дружби і співпраці. Звертаюся до вас давньою і достойною мовою, яку довго переслідували і знищували, однак не знищили. Сподіваюся, що слова, які я сьогодні скажу, допоможуть нам прокласти шляхи до спільного майбутнього, – заявив Гітанас Наусєда.

Президент Литви підкреслив, що спільне майбутнє можна збудувати, опираючись на спільне минуле.

При цьому політик згадав визначних постатей як в литовській, так і в українській історії – князя Костянтина Василя Острозького та гетьмана Яна Хоткевича.