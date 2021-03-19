СНБО ввела санкции против ряда недропользователей

Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

— Относительно этих 19 компаний введены максимальные санкции, которые может применить наша страна и СНБО.

Данилов уточнил, что в частности речь идет о компаниях Геоконнект, Глобал Геоинвест, Транссетгео, Геопост, Геовертикаль, Геотаргет, Надрапрайд, Геофорс, Геостенс, Надравестгруп, Бэст ойл компании, Надрапростир, Инфогеотренд, Эйджин марка, Экогазальянс, Эпивал энерджи, Юнолит Ойл, Профиннафт, Бэстгеотек.

Кроме этого, СНБО ввел новые санкции против ряда экс-чиновников, в частности Виктора Януковича и Николая Азарова.