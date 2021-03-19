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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

СНБО ввела санкции против ряда недропользователей

Совет национальной безопасности и обороны вводит санкции против 19 компаний, которые используют украинские недра.

Олексій Данилов

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.

— Относительно этих 19 компаний введены максимальные санкции, которые может применить наша страна и СНБО.

Данилов уточнил, что в частности речь идет о компаниях Геоконнект, Глобал Геоинвест, Транссетгео, Геопост, Геовертикаль, Геотаргет, Надрапрайд, Геофорс, Геостенс, Надравестгруп, Бэст ойл компании, Надрапростир, Инфогеотренд, Эйджин марка, Экогазальянс, Эпивал энерджи, Юнолит Ойл, Профиннафт, Бэстгеотек.

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Кроме этого, СНБО ввел новые санкции против ряда экс-чиновников, в частности Виктора Януковича и Николая Азарова.

Фото: УНИАН

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