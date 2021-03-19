РНБО запровадила санкції проти низки надрокористувачів

Рада національної безпеки і оборони запроваджує санкції проти 19 компаній, які використовують українські надра.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу.

– Стосовно цих 19 компаній запроваджено максимальні санкції, які може застосувати наша країна і РНБО.

Данілов уточнив, що зокрема йдеться про компанії Геоконнект, Глобал Геоінвест, Трансетгео, Геопост, Геовертикаль, Геотаргет, Надрапрайд, Геофорс, Геостенс, Надравестгруп, Бест оіл компанії, Надрапростір, Інфогеотренд, Ейджін марка, Екогазальянс, Епівал енерджі, Юнол Оіл, Профіннафт, Бестгеотек.

Крім цього, РНБО запровадила нові санкції проти низки екс-високопосадовців, зокрема проти колишнього президента Віктора Януковича та прем’єр-міністра Миколи Азарова.