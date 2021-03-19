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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Шкарлет объяснил, почему в школах отменили ГИА

Государственную итоговую аттестацию (ГИА) для учеников четвертых и девятых классов отменили, потому что во время адаптивного карантина в Украине не все дети учились в равных условиях. Об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет во время часа вопросов к правительству.

Сергей Шкарлет

– ГИА в четвертых и девятых классах отменена, чтобы поставить в равные условия тех детей, которые учились дистанционно в красных зонах и не имели возможности учиться в полноформатном режиме. Альтернативой ГИА на сегодня являются текущие результаты контроля, – отметил министр.

Вместе с тем, Сергей Шкарлет не согласился с данными, которые привела народный депутат Наталия Пипа, что 72% украинцев считают дистанционное образование провальным.

– Ежеквартально Государственная служба качества образования проводит мониторинг любой системы, в том числе дистанционной. И озвученных нардепом данных нет. Действительно, есть люди, которые не воспринимают дистанционное образование, но в целом и министерство образования, и профильный комитет никогда не ставили на одну ступень результаты дистанционной и очной формы обучения, – сказал он.

Отмена ГИА для учеников

17 марта учеников четвертых и девятых классов освободили от прохождения Государственной итоговой аттестации по многочисленным просьбам родителей, школьников и педагогов.

В документе об образовании у школьников будет надпись освобожден/а. В МОН считают, что это нововведение позволит организованно завершить учебный год во время пандемии Covid-19. Подробнее об отмене ГИА для учеников четвертых и девятых классов читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: УНИАН

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