Державну підсумкову атестацію для учнів четвертих та дев’ятих класів скасували, тому що під час адаптивного карантину в Україні не всі діти навчались у рівних умовах. Про це заявив міністр освіти Сергій Шкарлет під час години запитань до уряду.

– ДПА в четвертих і дев’ятих класах скасовано, щоб поставити в рівні умови тих дітей, які навчались дистанційно у червоних зонах та не мали можливості навчатись у повноформатному режимі. Альтернативою ДПА на сьогодні є поточні результати контролю, – зауважив міністр освіти.

Разом із тим, Сергій Шкарлет не погодився із даними, які навела народний депутат Наталія Піпа, що 72% українців вважають дистанційну освіту провальною.

– Щоквартально Державна служба якості освіти робить моніторинг будь-якої системи, зокрема і дистанційної. І озвучених нардепом даних немає. Дійсно, є люди, які не сприймають дистанційну освіту, але в цілому і міністерство освіти, і профільний комітет ніколи не ставили на один щабель результати дистанційної і очної форми навчання, – сказав Шкарлет.

Скасування ДПА для учнів

17 березня учнів четвертих та дев’ятих класів звільнили від проходження Державної підсумкової атестації (ДПА) на численні прохання батьків, школярів та освітян.

У документі про освіту у школярів буде надпис звільнена/ий. У МОН вважають, що це нововведення дозволить організовано завершити навчальний рік під час пандемії Covid-19. Детальніше про скасування ДПА для учнів четвертих та дев’ятих класів читайте в матеріалі Фактів ICTV.