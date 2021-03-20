Сторонники Стерненко пытались захватить Офис президента (ВИДЕО)

Вечером 20 марта под стенами Офиса президента прошла акция протеста сторонников осужденного активиста Сергея Стерненко.

Протестующие пришли с плакатами, мегафонами, дымовыми шашками и красной краской.

Акция протеста началась спокойно, но вскоре некоторые участники призвали вплотную подойти к зданию Офиса президента.

На фото и видео заметно, что за считанные минуты сторонники Стерненко начали сгруппировано заливать краской стены у входа в ОП, зажигать дымовые шашки и бросать их в сторону окон здания.

Протестующими были разбиты окна входной двери Офиса. Затем группа активистов при помощи газовой горелки пыталась поджечь табличку Президент Украины.







Сторонники Стерненко пытались захватить Офис президента: что известно / 2 фотографии

После этого с помощью мегафона протестующие “объявили список требований” к президенту Владимира Зеленского.

Кроме немедленного освобождения из тюрьмы Сергея Стерненко, они потребовали выпустить Андрея Антоненко, обвиняемого в убийстве журналиста Шеремета.

Также речь шла об “отставке Ирины Венедиктов и Арсена Авакова”.

Акция протеста закончилась громким салютом, который протестующие решили запустить прямо перед входом в Офис президента.

Таким образом, вероятно, они хотели поздравить Сергея Стерненко с днем ​​рождения, которое он отмечает именно 20 марта.

Реакция МВД

Замглавы МВД Антон Геращенко прокомментировал акцию в поддержку заключенного Сергея Стерненко под стенами Офиса президента.

По его мнению, события под ОП больше напоминали не мирный митинг, а грубое и заказное насилие.

Большинство митингующих не нарушали порядок, однако несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия.

Антон Геращенко заверил, что всех нарушителей зафиксировали камеры СМИ и полицейских, поэтому избежать ответственности не получится.