Провокация и заказное насилие: Геращенко об акции сторонников Стерненко под ОП

Митинг в поддержку заключенного активиста Сергея Стерненко под стенами Офиса президента прокомментировал Антон Геращенко.

Замглавы МВД подчеркнул, что события под ОП больше напоминали не мирную акцию, а грубое и заказное насилие.

Он объяснил, почему правоохранители не проводили задержаний активистов, участвовавших в вандализме под стенами Офиса.

В частности, Антон Геращенко заверил, что всех нарушителей зафиксировали камеры СМИ и полицейских, поэтому избежать ответственности не получится.

— Разбитое стекло, таблички на Офисе Президента заменят на новые. Оскорбительные, матерные надписи смоют. А лица, нарушившие закон, крушивших государственное имущество, за которое кстати буди уплаченные средства налогоплательщиков, привлекут к соответствию и заставят возместить нанесенный ущерб через суд.

Замглавы МВД подчеркнул, что главным в события 20 марта в стенами ОП стало то, что не пролилась кровь и обошлось без жертв.

— Жаль только того, как сегодня будет радоваться и потешаться из наших “горе-патриотов” российская пропаганда — Киселев, Соловьев и другие отбросы. Но это уже другая история.

На главной странице МВД добавили, что большинство митингующих не нарушали порядок, и лишь несколько десятков человек будут нести ответственность за хулиганские действия.

Акция под Офисом президента

20 марта в Киеве прошла акция сторонников осужденного Сергея Стерненка под стенами Офиса президента.

Протестующие пришли с плакатами, мегафонами, дымовыми шашками и красной краской. В разгар акции провокаторы начали крушить окна, заливать краской стены и фасад здания Офиса и даже подожгли табличку Президент Украины.

Акция протеста закончилась громким салютом: протестующие запустили его прямо перед входом в Офис президента.

Таким образом, вероятно, они хотели поздравить Сергея Стерненка с днем ​​рождения, которое он отмечает 20 марта.

Источник: Антон Геращенко