Прихильники Стерненка намагалися захопити Офіс президента (ВІДЕО)

Ввечері 20 березня під стінами Офісу президента пройшла акція протесту прихильників засудженого активіста Сергія Стерненка.

Протестувальники прийшли з плакатами, мегафонами, фаєрами і червоною фарбою.

Акція протесту почалася спокійно, але вже невдовзі деякі учасники закликали впритул підійти до будівлі Офісу президента.

На фото та відео помітно, що за лічені хвилини прихильники Стерненка почали згруповано заливати фарбою стіни біля входу до ОП, запалювати фаєра і кидати їх в сторону вікон будівлі.

Протестувальниками було розбито вікна вхідних дверей Офісу. Потім група активістів намагалася підпалити табличку Президент України.







Прихильники Стерненка намагалися захопити Офіс президента: що відомо / 2 фотографии

Після цього за допомогою мегафону протестувальники “оголосили список вимог” до президента Володимира Зеленського.

Окрім негайного звільнення з в’язниці Сергія Стерненка, вони вимагають випустити Андрія Антоненко, якого звинувачують у вбивстві Шеремета.

Також йшлося про “відставку Ірини Венедіктової та Арсена Авакова”.

Акція протесту закінчилася гучним салютом, який протестувальники запускали прямо перед входом до Офісу президента.

Таким чином, ймовірно, вони хотіли привітати Сергія Стерненка з днем народження, яке він святкує саме 20 березня.