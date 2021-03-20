Для продуктивного ведения сельского хозяйства, развития экспортного потенциала и сохранения конкурентоспособности Украины международные компании и аграрии должны сотрудничать сразу по нескольким направлениям.

Речь идет об адаптации агротехнологий к климатическим изменениям, восстановлении биоразнообразия, корректного понимания законодательных инициатив, уменьшения воздействия на окружающую среду и достижения углеродно-нейтрального хозяйствования.

Это основная позиция компании Syngenta, озвученная руководителем отдела устойчивого развития Syngenta в Украине Татьяной Смовж во время круглого стола, организованного Украинской ассоциацией бизнеса и торговли (UBTA) с участием Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Министерства иностранных дел Украины.

В рамках панели устойчивых решений для агросектора Syngenta поделилась опытом сотрудничества с ключевыми агрохолдингами, рассказала о пилотном проекте по углеродно-нейтральному хозяйствованию, оздоровлению почв и партнерству бизнеса и научных учреждений.

— Мы инвестируем в будущее, внедряем цифровые решения, инновационные продукты и технологии, которые позволяют сельскому хозяйству быть максимально эффективным. В частности, сейчас мы работаем над пилотным проектом для украинского рынка с целью предложить нашим клиентам бизнес-модель устойчивого хозяйствования, который предусматривает научно-обоснованные подходы к секвестрации углерода и оздоровлению почв, — цитирует Татьяну Смовж издание AgroPortal.ua.

Согласно Плану успешного роста (The Good Growth Plan) Syngenta берет на себя четыре новые амбициозные глобальные обязательства по сокращению углеродного следа и помощи фермерам в преодолении последствий экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата.

До 2025 года компания намерена инвестировать $2 млрд в развитие устойчивого хозяйствования и ежегодно представлять два новых технологических решения.

По мнению первого заместителя председателя правления и операционного директора Агроиндустриального холдинга МХП Юрия Мельника, сельхозпредприятиям независимо от их размеров придется не только с большой внимательностью относиться к новым законодательным инициативам, связанным с выполнением Зеленого курса, но и полностью пересмотреть свое видение роли сельского хозяйства в сохранении окружающей среды, отслеживании карбонового следа и оздоровлении почв.

— Речь идет об изменении подходов к обработке почвы, взвешенном отношении к защите растений и внесении только качественных препаратов. Такие шаги потребуют поддержки со стороны государства, поскольку внедрение современных экологических стандартов вроде Green Deal и переход на углеродно-нейтральное сельское хозяйство — очень затратная часть, а также партнерских отношений с международными организациями и компаниями. Среди них — Syngenta, — добавил он.

В 2020 году Syngenta анонсировала разработку методологических шагов относительно того, как двигаться в будущее для устойчивого развития.

Аграрии считают подобные программы необходимыми, чтобы быть более успешными и устойчивыми.

Немалое внимание уделяется тому, чтобы в ближайшем будущем процессы выращивания сельхозкультур становились более наукоемкими и взвешенными.

Улучшение здоровья почвы — другой важный вопрос, над которым работает Syngenta.

Директор по устойчивому развитию Syngenta и руководитель направления по устойчивому развитию бизнеса Syngenta в регионе EAME Петра Лаукс на Международном форуме FFA-2021 (Forum for the Future of Agriculture) рассказала об улучшении состояния почвы.

— Мы расширяем деятельность, чтобы измерить количество углекислого газа, который поглощается почвой, помогая фермерам сокращать выбросы парниковых газов, — отметила Петра.

Syngenta — одна из ведущих мировых сельскохозяйственных компаний, объединяющая два направления: Syngenta Crop Protection (СЗР) и Syngenta Seeds (семена).

Цель компании — помочь безопасно накормить весь мир, одновременно заботясь о планете. Syngenta стремится повысить устойчивость, качество и безопасность сельского хозяйства с помощью науки мирового уровня и инновационных отраслевых решений.

Технологии компании позволяют миллионам агропроизводителей по всему миру эффективнее использовать ограниченные сельскохозяйственные ресурсы.

Syngenta Crop Protection и Syngenta Seeds — подразделения в составе Syngenta Group с 49 тыс. сотрудников в более чем 100 странах, занятых в инновационных процессах трансформации сельского хозяйства.

Благодаря партнерству, объединению усилий и Плану успешного роста компания пытается ускорить инновации для агропроизводителей и в интересах природы, направляя совместные старания на развитие углеводно-нейтрального сельского хозяйства, защиту здоровья людей.

UBTA — единственная ассоциация экспортоориентированного украинского бизнеса с непосредственным присутствием в Европе, которая представляет интересы своих членов в ведущих институтах, учреждениях и организациях Европы и транслирует консолидированную позицию ключевых секторов украинской экономики как в Украине, так и в Европе.