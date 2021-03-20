Задля продуктивного ведення сільського господарства та розвитку експортного потенціалу України і збереження конкурентоспроможності міжнародні компанії та аграрії повинні співпрацювати відразу за кількома напрямами.

Йдеться про адаптацію агротехнологій до кліматичних змін, відновлення біорізноманіття, коректного розуміння законодавчих ініціатив, зменшення впливу на навколишнє середовище та досягнення вуглецево-нейтрального господарювання.

Це основна позиція компанії Syngenta, озвучена керівницею відділу сталого розвитку Syngenta в Україні Тетяною Смовж під час круглого столу, який було організовано Українською асоціацією бізнесу та торгівлі (UBTA) за участю Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства закордонних справ України.

У рамках панелі сталих рішень для агросектору міжнародна компанія Syngenta поділилася досвідом співпраці з ключовими агрохолдингами щодо пілотного проєкту з вуглецево-нейтрального господарювання, оздоровлення ґрунтів та партнерства бізнесу і наукових установ.

– Ми інвестуємо в майбутнє, впроваджуємо цифрові рішення, інноваційні продукти та технології, які дозволяють сільському господарству бути максимально ефективним. Зокрема, наразі ми працюємо над пілотним проектом для українського ринку з метою запропонувати нашим клієнтам бізнес-модель сталого господарювання, яка передбачає науково-обґрунтовані підходи до секвестрування вуглецю і оздоровлення грунтів, – цитує Тетяну Смовж видання AgroPortal.ua.

Відповідно до Плану успішного зростання (The Good Growth Plan) компанія бере на себе чотири нові амбітні глобальні зобов’язання зі скорочення вуглецевого сліду і допомоги фермерам у подоланні наслідків екстремальних погодних умов, викликаних зміною клімату.

До 2025 року Syngenta має намір інвестувати $2 млрд у розвиток сталого господарювання і щороку представляти нові технологічні рішення і щорічно представляти два нових технологічних рішення.

На думку першого заступника голови правління та операційного директора МХП Юрія Мельника, сільгосппідприємствам незалежно від їхніх розмірів доведеться не лише з великою уважністю ставитися до нових законодавчих ініціатив, пов’язаних з імплементацією Зеленого курсу, а й повністю переглянути своє бачення щодо ролі сільського господарства у збереженні навколишнього середовища, відстеженні карбонового сліду та оздоровленні ґрунтів.

– Йдеться про зміну підходів до обробітку ґрунту, виважене ставлення до захисту рослин і внесення лише якісних препаратів. Такі кроки потребуватимуть підтримки з боку держави, адже впровадження сучасних екологічних стандартів на кшталт Green Deal та перехід на вуглецево-нейтральне сільське господарство — дуже затратна частина, а також партнерських відносин з міжнародними організаціями та компаніями. Серед них — Syngenta, — додав він.

У 2020 році Syngenta анонсувала розробку методологічних кроків щодо того, як рухатися у майбутнє задля сталого розвитку.

Аграрії вважають подібні програми необхідними, щоб бути більш успішними та сталими.

Неабияка увага приділяється тому, щоб у найближчому майбутньому процеси вирощування сільгоспкультур ставали більш наукоємними та виваженими.

Поліпшення здоров’я ґрунту — інше важливе питання, над яким працює Syngenta.

Директорка з питань сталого розвитку Syngenta і керівниця напряму EAME зі сталого розвитку бізнесу Syngenta Петра Лаукс на Міжнародному форумі FFA-2021 (Forum for the Future of Agriculture) розповіла про поліпшення стану ґрунту.

– Ми розширюємо діяльність, щоб виміряти кількість вуглекислого газу, який поглинається ґрунтом, допомагаючи фермерам скорочувати викиди парникових газів, — зазначила Петра.

Syngenta — одна з провідних світових сільськогосподарських компаній, що об’єднує два напрями: Syngenta Crop Protection (ЗЗР) і Syngenta Seeds (насіння).

Мета компанії — допомогти безпечно нагодувати весь світ, водночас піклуючись про планету.

Syngenta прагне підвищити сталість, якість і безпеку сільського господарства за допомогою науки світового рівня та інноваційних галузевих рішень.

Технології компанії дозволяють мільйонам агровиробників по всьому світу ефективніше використовувати обмежені сільськогосподарські ресурси.

Syngenta Crop Protection і Syngenta Seeds — підрозділи у складі Syngenta Group із 49 000 співробітників у понад 100 країнах, які зайняті в інноваційних процесах трансформації сільського господарства.

Завдяки партнерству, об’єднанню зусиль і Плану успішного зростання компанія намагається прискорити інновації для агровиробників і в інтересах природи, спрямовуючи спільні старання на розвиток вуглеводно-нейтрального сільського господарства, захист здоров’я людей.

UBTA — єдина асоціація експортоорієнтованого українського бізнесу із безпосередньою присутністю в Європі, яка представляє інтереси своїх членів у провідних інституціях, установах та організаціях Європи та транслює консолідовану позицію ключових секторів української економіки як в Україні, так і в Європі.