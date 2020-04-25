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Факты / Видео / Украина

Высушенные болота и уничтоженные лесополосы: почему в Украине портится почва

Природные бедствия случаются одно за другим. Среди причин называют изменение климата. Но на климат влияем и мы.

Украинские земли распаханы более чем на 70% — самый высокий в мире показатель. А именно травяной покров закрепляет почву и спасает ее от эрозии. Ежегодно от эрозий мы теряем 300-600 млн тонн черноземов.

Что нужно делать, чтобы украинские черноземы не превратились в пески. Подробности в сюжете Ольги Читайло.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что из-за всемирного карантина на планете значительно улучшилось состояние экологии.

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