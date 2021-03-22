Во Львове продлили карантин до 4 апреля. Соответствующее решение приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуация.

– За последние сутки в городские больницы поступило 63 больных. Выписали только три человека. Мы работаем над увеличением количества коек, – сообщает глава Львова Андрей Садовый.

Так, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о развертывании временного госпиталя на базе помещений медицинского университета, которые те арендуют у Больницы скорой помощи.

Также члены комиссии обратились в министерство здравоохранения с просьбой внести детскую больницу по улице Орлика в перечень медучреждений, которые лечат детей, больных коронавирусом.

– Начинаем сотрудничество с Железнодорожной больницей. Они готовы принимать у себя больных. Город со своей стороны передаст им необходимое количество кислородных концентраторов, – сообщает мэр города.

Сейчас, кроме дополнительных коек, городские и областные больницы остро нуждаются в медицинских работниках.

По словам Андрея Садового, за последние два дня поступило 350 обращений от врачей со всей Украины, которые готовы помочь Львову в борьбе с коронавирусом.

Кроме того, во Львове нарабатывают механизм дополнительного премирования всех медиков, работающих с Covid-19, и готовят отдельную программу поддержки бизнеса.

Источник: Андрей Садовой