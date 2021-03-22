У Львові продовжили карантин до 4 квітня. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з надзвичайних ситуацій.

– За останню добу в міські лікарні надійшло 63 хворих. Виписали лише три людини. Ми працюємо над збільшенням кількості ліжок, – повідомляє очільник Львова Андрій Садовий.

Так, комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення про розгортання тимчасового госпіталю на базі приміщень медичного університету, які ті орендують у Лікарні швидкої допомоги.

Також члени комісії звернулись до міністерства охорони здоров’я з проханням внести дитячу лікарню, що по вулиці Орлика, до переліку медзакладів, які лікують дітей, хворих на коронавірус.

– Починаємо співпрацю із Залізничною лікарнею. Вони готові приймати у себе хворих, але місто зі свого боку передасть їм необхідну кількість кисневих концентраторів, – повідомляє мер міста.

Наразі, окрім додаткових ліжок, міські та обласні лікарні мають гостру потребу в медичних працівниках.

За словами Андрія Садового, за останні два дні надійшло 350 звернень від лікарів з усієї України, які готові допомогти Львову у боротьбі з коронавірусом.

Крім того, у Львові напрацьовують механізм додаткового преміювання усіх медиків, які працюють із Covid-19, та готують окрему програму підтримки бізнесу.

Локдаун у Львові

Посилений карантин у Львові почався 19 березня. Обмеження запровадили до рішення Кабміну через негативну динаміку госпіталізацій хворих на коронавірус.

За словами міського голови Львова Андрія Садового, таке рішення було необхідне для того, щоб не допустити колапсу медичної системи міста. Детальніше про обмеження під локдауну у Львові читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Андрій Садовий